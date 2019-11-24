У Кельтському морі під час шторму загинув український моряк

Під час шторму в Кельтському морі загинув український моряк.

Про це повідомляє Фонд допомоги морякам "Асоль" у Facebook.

"Суховантаж ALMA ((IMO: 9231676, прапор - Мальта) зв'язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, який знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму в морі 2110 UTC 22 листопада в Кельтському морі, приблизно за 150 нм на захід від Бреста" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда медпрацівників була доставлена на борт суховантажу вертольотом, і лікарі 23 листопада констатували смерть моряка. Судно перервало рейс з Великої Британії на Кубу і попрямувало у Брест.