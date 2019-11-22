У Малайзії затримали судно з українцями на борту - ЗМІ

Управління морської поліції Малайзії (MMEA) затримало судно з 23 членами екіпажу, серед яких є громадяни України.

Про це повідомляє The Star із посиланням на директора департаменту малайзійського відомства Мохд Зулфадлі Наян

“Всі 23 члени екіпажу були затримані після того, як вони не спромоглися показати дозвіл на вхід від адміністрації порту. Члени екіпажу є росіянами й українцями віком від 21 до 68 років”, - сказав він.

Зазначається, що затримання відбулося біля східного узбережжя Джохора.

За словами Зулфадлі, двох членів екіпажу було передано працівникам Управління для подальшого з'ясування обставин. Нині справа розслідується за статтею “якорування без дозволу”.

У разі визнання винними, морякам загрожує штраф від близько 24 тисяч доларів США або до 2 років позбавлення волі.

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