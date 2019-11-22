У морі біля Одеси рятують танкер, який зірвало з якоря

Через шторм неподалік Одеси зірвало з якоря і віднесло в море невеликий танкер. Судно сіло на мілину, рятувальній операції перешкоджає негода.

Про це повідомляє «Думская».

«На рейді одеського порту зазнав лиха невеликий танкер «Делфі» (IMO 8866266) під прапором Молдови. Поки точно не відомо, що саме сталося із судном, але рятувальні катери намагаються підійти та зняти з нього екіпаж», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальній операції заважає сильний шторм - швидкість вітру сягає 20-25 м/с при висоті хвилі 2,3 метра. При цьому уточнюється, що водотоннажність танкера «Делфі» становить близько 1600 тонн (довжина - 60 метрів, ширина - 10).

Судно спочатку перебувало в акваторії порту «Південний». Його зірвало з якоря і віднесло убік Одеси. В результаті воно сіло на мілину приблизно за кілометр від пляжу «Дельфін».

За даними «Думської», на «Делфі» перебуває не менше 15 осіб. Вони відмовилися евакуюватися.

Буксир «Австралія», який вирушив на допомогу, поки не зміг підійти до танкера. Рятувальна операція відновиться вранці.