В Єгипті обвалилася церква, є загиблі

В Єгипті обвалилася церква, є загиблі

Укрінформ
Троє людей загинули і четверо постраждали у неділю в Єгипті внаслідок обрушення частини стіни древньої християнської церкви.

Про це повідомляє Ahram.

"Троє людей загинули, а четверо інших отримали ушкодження в неділю внаслідок обрушення західної стіни старовинної церкви при монастирі Святої Фани, Малавської єпархії у провінції Мінья Верхнього Єгипту", - повідомили у Коптській православній церкві.

Наразі триває розслідування причин трагічного інциденту.

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Коптська православна церква висловила співчуття родинам загиблих та молитвою побажала пораненим швидкого одужання.

Єгипетське агентство старожитностей також висловило "глибоке співчуття" родинам загиблих та постраждалих.

Фото: egyptindependent.com

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