В Єгипті обвалилася церква, є загиблі
Укрінформ
Троє людей загинули і четверо постраждали у неділю в Єгипті внаслідок обрушення частини стіни древньої християнської церкви.
Про це повідомляє Ahram.
"Троє людей загинули, а четверо інших отримали ушкодження в неділю внаслідок обрушення західної стіни старовинної церкви при монастирі Святої Фани, Малавської єпархії у провінції Мінья Верхнього Єгипту", - повідомили у Коптській православній церкві.
Наразі триває розслідування причин трагічного інциденту.
Коптська православна церква висловила співчуття родинам загиблих та молитвою побажала пораненим швидкого одужання.
Єгипетське агентство старожитностей також висловило "глибоке співчуття" родинам загиблих та постраждалих.
Фото: egyptindependent.com