У Швеції розбився літак, є загиблий

У Швеції літак розбився неподалік від приватного будинку, унаслідок аварії загинув пілот.

Про це повідомляє The Local.

"Пілот гвинтового літака загинув у суботу після того, як літак впав у у сад будинку у Роннебю, на південному сході Швеції", - повідомили у місцевій поліції.

Після падіння літак загорівся. "Невеликий гвинтовий літак розбився в саду будинку у житловому районі у Роннебю, населення якого становить близько 13 тисяч осіб - зазначив представник поліції Рікард Лундквіст.

Пожежникам вдалося досить швидко загасити пожежу, ніхто з тих, хто перебував на землі, не постраждав.

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