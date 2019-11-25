Кількість загиблих через зсув ґрунту в Кенії перевищила 40 осіб

У провінції Західна Кенія кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту зросла до 43 людей.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на керівника округу Західний Покот Джона Лоніянгапуо.

“Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту від сильних злив у Західній Кенії зросла до 43 осіб”, - йдеться у повідомленні.

За словами Лоніянгапуо, ще багатьох людей розшукують.

Зазначається, що президент країни Угуру Кеніятта вже направив до регіону співробітників Нацгвардії та військових для допомоги в подоланні наслідків стихійного лиха.

Також постраждалому регіону була виділена фінансова допомога.

Як повідомлялося, раніше була інформація про 36 загиблих в результаті зсувів грунту у Кенії.

Фото: АА