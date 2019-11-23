Зсуви у Кенії - десятки загиблих
Укрінформ
У результаті зсувів у Кенії загинули щонайменше 36 осіб, зокрема семеро дітей.
Про це повідомляє Sky News.
«Щонайменше 36 осіб загинули в результаті зсувів після сильного дощу, що спричинив повінь у Кенії», - йдеться у повідомленні.
Деякі з жертв загинули в результаті зсуву в селі Такман у Центральному окрузі Покот. Одинадцять з них перебували в одному будинку.
За словами міністра внутрішніх справ Фреда Матіангі, в селах Паруа і Тапач на півдні Покот загинули семеро дітей.
Як зазначає видання, округ Західний Покот, який межує з Угандою, постраждав від сильної повені в Кенії після сильного дощу в п'ятницю. Чотири мости було зметено потоками води, і до найбільш постраждалого села - Муйно - неможливо дістатися.
Фото: Sky News