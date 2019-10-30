Зсув у Камеруні забрав життя десятків людей

В результаті обвалу, викликаного проливним дощем, на заході Камеруну у вівторок загинули щонайменше 42 особи.

Про це повідомляє FRANCE 24 із посиланням на державні ЗМІ.

«Щонайменше 42 особи загинули після того, як у вівторок їхні будинки були знесені у результаті зсуву, викликаного проливним дощем у місті Бафуссам на заході Камеруну», - йдеться у повідомленні.

Місцеві чиновники побоюються, що кількість жертв зросте.

Раніше у ЗМІ повідомлялося про 30 загиблих, по місцевому радіо також передавали, що серед жертв були чотири вагітні жінки.

Зсув був викликаний дощами, що заливали країну в останні кілька днів. Зазначається, що сусідні країни, Центральноафриканська Республіка та Нігерія, також серйозно постраждали внаслідок злив.

Фото: africa.cgtn