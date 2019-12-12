Тропічний циклон призвів до смертей та руйнувань у Сомалі

Щонайменше шестеро людей загинули й тисячі стали вимушеними переселенцями унаслідок злив, паводків та сильних вітрів, що вирують у Сомалі.

Про це пише Xinhua із посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП).

“Влада підрахувала, що 5400 домогосподарств (32400 осіб) втратили засоби до існування, 800 домогосподарств (4800 осіб) були змушені покинути свої домівки й шестеро людей загинули”, - розповіли в ОКГП.

Зазначається, що природні катаклізми стали наслідком тропічного урагану Паван, який з кінця минулого тижня вирує на півночі Сомалі.

В ООН розповіли, що негода знищила ферми, дороги та іншу інфраструктуру.

“Відповідно до ОКГП, постраждалі потребують допомоги із продуктами харчування, питною водою, притулком й іншими речима, зокрема москітними сітками, дитячим одягом й гігієнічними наборами”, - зазначає Xinhua.

Наразі ураган у Сомалі пішов на спад, але дощі іще деякий час триватимуть.

Фото: ЕРА