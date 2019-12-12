Тропічний циклон призвів до смертей та руйнувань у Сомалі
Про це пише Xinhua із посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП).
“Влада підрахувала, що 5400 домогосподарств (32400 осіб) втратили засоби до існування, 800 домогосподарств (4800 осіб) були змушені покинути свої домівки й шестеро людей загинули”, - розповіли в ОКГП.
Зазначається, що природні катаклізми стали наслідком тропічного урагану Паван, який з кінця минулого тижня вирує на півночі Сомалі.
В ООН розповіли, що негода знищила ферми, дороги та іншу інфраструктуру.
“Відповідно до ОКГП, постраждалі потребують допомоги із продуктами харчування, питною водою, притулком й іншими речима, зокрема москітними сітками, дитячим одягом й гігієнічними наборами”, - зазначає Xinhua.
Наразі ураган у Сомалі пішов на спад, але дощі іще деякий час триватимуть.
Фото: ЕРА