Тропічний циклон призвів до смертей та руйнувань у Сомалі

Тропічний циклон призвів до смертей та руйнувань у Сомалі

Укрінформ
Щонайменше шестеро людей загинули й тисячі стали вимушеними переселенцями унаслідок злив, паводків та сильних вітрів, що вирують у Сомалі. 

Про це пише Xinhua із посиланням на Офіс ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП).

“Влада підрахувала, що 5400 домогосподарств (32400 осіб) втратили засоби до існування, 800 домогосподарств (4800 осіб) були змушені покинути свої домівки й шестеро людей загинули”, - розповіли в ОКГП. 

Зазначається, що природні катаклізми стали наслідком тропічного урагану Паван, який з кінця минулого тижня вирує на півночі Сомалі.

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В ООН розповіли, що негода знищила ферми, дороги та іншу інфраструктуру.

“Відповідно до ОКГП, постраждалі потребують допомоги із продуктами харчування, питною водою, притулком й іншими речима, зокрема москітними сітками, дитячим одягом й гігієнічними наборами”, - зазначає Xinhua.  

Наразі ураган у Сомалі пішов на спад, але дощі іще деякий час триватимуть.

Фото: ЕРА

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