Західноафриканські лідери виступають проти виведення військ США з регіону

Лідери західноафриканських держав виступають проти запланованого США виведення військ із регіону.

Про це повідомляє The Military Times.

Президент Того Фор Гнассінгбе застеріг, що бойовики з Іраку та Сирії проникають у Африку через Лівію і що вони отримають владу на африканському континенті, якщо звідти підуть американські війська.

Президент Сенегалу Маки Саллі також охарактеризував можливе скорочення військ США як помилку. «Замість того, щоб допомагати, ви хочете прибрати ту невелику допомогу, яка вже є. Це було б помилкою, і це було б погано сприйнято африканцями», - сказав Саллі Washington Post, підкресливши, що для ліквідації тероризму необхідна допомога з боку США, Європи та африканських держав.

За словами спеціального представника ООН у Західній Африці та Сахелі Моххамеда ібн Чамбаса, останнім часом терористична активність у африканському регіоні різко посилилася. У 2019 році, за його словами, у Буркіна-Фасо, Малі та Нігері було зареєстровано понад 4000 смертей, пов'язаних з терористичними актами, що у п'ять разів перевищує цей показник, зареєстрований 2016 року.

Речник Африканського командування збройних сил США полковник ВПС Кріс Карнс заявив, що нездатність розв’язати проблеми безпеки в Західній Африці може призвести до того, що екстремістські організації використовуватимуть цей регіон як притулок для своїх операцій.

Американські війська в Африці несуть головну відповідальність за надання допомоги в контртерористичних операціях проти груп ІДІЛ та пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Аш-Шабааб», зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, зараз в Африці розміщено від 6000 до 7000 військових США - переважно в країнах Західної Африки, а також у Сомалі.

Здебільшого це військові інструктори, а також нещодавно збудована в Нігері база безпілотників. Пентагон має намір скоротити або й повністю вивести ці війська, що є частиною глобального плану передислокації американських військ по всьому світу – переорієнтації з антитерористичної діяльності на можливу агресію з боку Китаю та Росії.

Фото: defense.gov