У Сомалі вбили п'ятьох терористів аль-Шабаб

Під час операції у центрі країни сомалійські військові нейтралізували п’ятьох екстремістів аль-Шабаб.

Про це розповів Салах Мумін Музе, командувач 27 підрозділу Національної армії Сомалі, повідомляє Xinhua.

“Наші сили отримали розвідувальні дані стосовно присутності бойовиків у регіоні, тож вирушили їм назустріч. Зловмисники виявили жорсткий опір, утім нам вдалося взяти гору, вбивши п’ятьох бойовиків”, - сказав Музе.

Він додав, що протягом перестрілки троє сомалійських військових отримали поранення.

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Тим часом у пов’язаному з аль-Каїдою угрупуванні аль-Шабаб перемогу у сутичкі приписали собі, зазначивши, що їм вдалося вбити одного сомалійського військового та поранити трьох.

Нагадаємо: урядові сили останнім часом посилили наступ на аль-Шабаб у центральних та південних регіонах Сомалі, однак бойовики досі зберігають тут контроль за великими територіями, організовуючи засідки та встановлюючи міни.