У Сомалі вбили п'ятьох терористів аль-Шабаб
Про це розповів Салах Мумін Музе, командувач 27 підрозділу Національної армії Сомалі, повідомляє Xinhua.
“Наші сили отримали розвідувальні дані стосовно присутності бойовиків у регіоні, тож вирушили їм назустріч. Зловмисники виявили жорсткий опір, утім нам вдалося взяти гору, вбивши п’ятьох бойовиків”, - сказав Музе.
Він додав, що протягом перестрілки троє сомалійських військових отримали поранення.
Тим часом у пов’язаному з аль-Каїдою угрупуванні аль-Шабаб перемогу у сутичкі приписали собі, зазначивши, що їм вдалося вбити одного сомалійського військового та поранити трьох.
Нагадаємо: урядові сили останнім часом посилили наступ на аль-Шабаб у центральних та південних регіонах Сомалі, однак бойовики досі зберігають тут контроль за великими територіями, організовуючи засідки та встановлюючи міни.