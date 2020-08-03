Напад на в’язницю в Афганістані: кількість загиблих зросла до 21

Кількість загиблих унаслідок нападу на в’язницю в афганському місті Джелалабад зросла до 21 людини, ще 43 особи отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Tolo News.

За словами губернатора у провінції Наргаргах Атоллу Хогіані, протистояння між бойовиками й силовиками триває вже понад 13 годин.

Він додав, що всі поранені були відправлені до лікарні, їхній стан вважається стабільним.

Терористичне угрупування "Талібан" спростувало свою причетність до атаки. Водночас, за даними ЗМІ, терористи з "Ісламської держави" вже взяли відповідальність за теракт.

Як повідомив один співрозмовник, із пенітенціарної установи могли втекти понад 700 із 1500 в’язнів.

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Раніше в афганському місті Джелалабад біля в'язниці пролунав потужний вибух, внаслідок чого загинули три людини, ще близько 20 - поранені.

Фото: Al Jazeera