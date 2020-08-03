Черговий теракт в Афганістані забрав щонайменше три життя

В афганському місті Джелалабад біля в'язниці прогримів потужний вибух, внаслідок чого загинули три людини, ще близько 20 - поранені.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал Tolo News.

"В'язницю у Джелалабаді атакували, троє убитих, 20 поранених. Талібан заперечує причетність до нападу", - зазначено в повідомленні телеканалу у Twitter.

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Відзначається, що смертник підірвав машину, повну вибухових речовин. Після вибуху, за даними із соцмереж, були чутні звуки пострілів приблизно в районі в'язниці й апеляційного суду.

Міністерство юстиції Афганістану підтвердило факт вибуху, проте інформації про загиблих і поранених не надало.

Як раніше повідомляло агентство, через повінь, спричинену сильними дощами, на сході Афганістану загинули 16 осіб, у тому числі 12 дітей.