Черговий теракт в Афганістані забрав щонайменше три життя
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал Tolo News.
"В'язницю у Джелалабаді атакували, троє убитих, 20 поранених. Талібан заперечує причетність до нападу", - зазначено в повідомленні телеканалу у Twitter.
#Jalalabad Prison Under Attack, '3 Killed, 20 Injured'https://t.co/wjDOhBcs2F— TOLOnews (@TOLOnews) August 2, 2020
The Taliban denies involvement in the attack. pic.twitter.com/amCQLLHLOb
Відзначається, що смертник підірвав машину, повну вибухових речовин. Після вибуху, за даними із соцмереж, були чутні звуки пострілів приблизно в районі в'язниці й апеляційного суду.
#VIDEO📽️ | Un muerto y 18 heridos deja la explosión de varias bombas frente a una prisión de #Jalalabad, Afganistán.#Noticias #45Segundos#Internacional🇦🇫 pic.twitter.com/Zo6m81fFli— 45 Segundos Colombia (@45SegundosCom) August 2, 2020
Міністерство юстиції Афганістану підтвердило факт вибуху, проте інформації про загиблих і поранених не надало.
Як раніше повідомляло агентство, через повінь, спричинену сильними дощами, на сході Афганістану загинули 16 осіб, у тому числі 12 дітей.