Повінь в Афганістані: 16 загиблих, більшість із них діти

Через повінь, спричинену сильними дощами, на сході Афганістану загинули 16 осіб, у тому числі 12 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву афганську владу.

Повінь почалася через сильні дощі в п'ятницю ввечері в районі Козкунар провінції Нангархар на сході Афганістану.

За словами представника місцевої адміністрації, стихія зруйнувала кілька будинків. При цьому загинули 16 осіб, включаючи жінку і 12 дітей, ще четверо дітей вважаються зниклими безвісти.

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Як наголошується, в районі ведеться пошуково-рятувальна операція. Постраждалі сім'ї отримують гуманітарну допомогу.