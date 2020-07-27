У Ємені жертвами повеней стали 16 осіб

Унаслідок повеней на заході Ємену загинули щонайменше 16 осіб, зруйновані десятки будинків, затоплені сільгоспугіддя.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

«За останні 48 годин щонайменше 16 людей стали жертвами повеней, викликаних потужними зливами в мухафазах (провінціях) Ходейда і Хадджа на заході Ємену», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у провінції Ходейда через повені, спричинені зливами, загинули 13 осіб. Ще три людини стали жертвами стихії в сусідній провінції Хадджа.

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Крім того, в цих провінціях зруйновані десятки будинків, розмиті ділянки доріг і затоплені сільськогосподарські угіддя.