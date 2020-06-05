Паводки у Ємені забрали 10 життів

Через масштабні паводки на південному сході Ємена загинуло щонайменше 10 людей.

Про це Xinhua повідомили в уряді Ємена.

“Проливні сезонні дощі розпочалися надвечір середи та спричинили раптові паводки, унаслідок яких загинуло щонайменше семеро людей у провінції Хадрамаут і ще три - в сусідній Шабва”, - розповів співрозмовник агентства.

Зазначається, що для порятунку кількох заблокованих негодою родин довелося використовувати військові гелікоптери.

“Дощами, що тривають уже добу, було затоплено десятки будинків та цивільних автомобілів. Потоки води також змили худобу”, - зауважив співбесідник з уряду.

При цьому Національний метеорологічний центр Ємена попередив, що зливи можуть тривати й закликав людей залишатися обачними.