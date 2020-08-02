У Афганістані ліквідували одного з ватажків ІДІЛ

Служба розвідки Афганістану заявила, що в ході операції на сході країни спецпідрозділи ліквідували ватажка місцевого угруповання Ісламської держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

У заяві, що була зроблена наприкінці суботи, зазначено, що загиблим бойовиком був Абдулла Оракзай, керівник розвідки угруповання ІДІЛ в Афганістані. У повідомленні сказано, що він був ліквідований поблизу Джалалабаду, столиці провінції Нангархар.

Оракзай підозрювався у причетності до кількох смертельних нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти в Афганістані.

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Як повідомлялося, США та ісламістське угруповання «Талібан» 29 лютого цього року підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.