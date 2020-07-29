Штати ввели санкції проти двох фінансистів ІДІЛ

Міністерство фінансів США оголосило в вівторок про запровадження санкцій проти двох осіб, які забезпечували приховане фінансування ІДІЛ через свої установи в Сирії й Туреччині.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, оприлюдненому в вівторок.

"Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) сьогодні запровадив санкції проти двох фінансових посередників "Ісламської держави", які діють відповідно в Сирії й Туреччині з метою надання фінансової підтримки ІДІЛ", - зауважили в Міністерстві фінансів.

Як уточнюється, ці особи забезпечували фінансову допомогу, матеріальну й технологічну підтримку, а також поставки товарів та послуг осередкам ІДІЛ у регіоні.

Обидва фігуранти були пов'язані з мережею фінансового еміра ІДІЛ Фавази Мухаммада Джубайр аль-Раві, проти якого були запроваджені санкції Мінфіну США ще в 2016 році.

"З того часу Мінфін продовжує відстежувати інших членів мережі аль-Раві та асоційованих з ним установ, які забезпечують критично необхідну для ІДІЛ фінансову й матеріально-технічну підтримку.

При цьому зазначається, що Мінфін приурочив введення нових санкцій до зустрічі Групи з протидії фінансування ІДІЛ. Група об'єднує понад 60 країн та міжнародних організацій та відіграє ключову роль у перешкоджанні доступу ІД до світової фінансової системи.