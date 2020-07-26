Бойовики ІДІЛ атакували село в Сирії, є жертви
Про це повідомляє Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
«Члени ІДІЛ минулої ночі здійснили напад на селище Аль-Хафія в районі Аль-Саан, що на схід від Хами. Зловмисники вбили мешканця села, викрали кілька транспортних засобів та підпалили кілька будинків», - йдеться у повідомленні.
Правозахисники відзначають, що протягом останніх кількох тижнів ІДІЛ активували свою діяльність та нападають на населені пункти в трикутнику «Алеппо-Хама-Аль-Ракка».
З 24 березня 2019 року SOHR задокументував вбивство щонайменше 628 солдатів режиму та лояльних до нього представників з-поміж сирійців та інших національностей. Усі були вбиті під час нападів, вибухів та засідок ІДІЛ на захід від Євфрату в пустелях Дейр Еззор, Хомс та Аль-Сувайда.
Як повідомлялося раніше, на початку липня в Україні на понад 10 років ув’язнення було засуджено двох іноземців, які переправляли через Україну найманців для ІДІЛ.