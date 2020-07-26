Бойовики ІДІЛ атакували село в Сирії, є жертви

Бойовики ІДІЛ атакували населений пункт на заході Сирії, викрали кілька автівок, підпалили будинки та вбили людину.

Про це повідомляє Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Члени ІДІЛ минулої ночі здійснили напад на селище Аль-Хафія в районі Аль-Саан, що на схід від Хами. Зловмисники вбили мешканця села, викрали кілька транспортних засобів та підпалили кілька будинків», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники відзначають, що протягом останніх кількох тижнів ІДІЛ активували свою діяльність та нападають на населені пункти в трикутнику «Алеппо-Хама-Аль-Ракка».

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З 24 березня 2019 року SOHR задокументував вбивство щонайменше 628 солдатів режиму та лояльних до нього представників з-поміж сирійців та інших національностей. Усі були вбиті під час нападів, вибухів та засідок ІДІЛ на захід від Євфрату в пустелях Дейр Еззор, Хомс та Аль-Сувайда.

Як повідомлялося раніше, на початку липня в Україні на понад 10 років ув’язнення було засуджено двох іноземців, які переправляли через Україну найманців для ІДІЛ.