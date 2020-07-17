Російська авіація атакувала місто на півночі Сирії

Росія здійснила авіаційну атаку на місто Аль-Баб на півночі Сирії, яке у лютому 2017 року було звільнене від ІДІЛ підрозділами сирійської опозиції та турецькими військовими.

Про це повідомляє The Syrian Observer.

«У середу ввечері Росія бомбардувала місто Аль-Баб у східній частині Алеппо, в результаті нападу було чимало жертв та завдано велику шкоду майну та житловим будинкам», - йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що місто Аль-Баб було обстріляне російськими військовими літаками вперше після того, як турецькі підрозділи та сили сирійської опозиції звільнили місто від сил ІДІЛ у лютому 2017 року.

«Загалом такі повідомлення зрозумілі, особливо після того, як Росія побачила небажання Туреччини виконувати її вимоги щодо Ідлібу та Лівії», - цитує видання речника Фронту національного визволення Юсефа Хаммуда.

Він переконаний, що таким чином Росія намагається здійснювати тиск на Туреччину, зокрема домагаючись поступок в Лівії та сирійському Ідлібі.

За даними турецького інформагентства «Анадолу», у результаті авіанападу РФ на Аль-Баб загинула одна людина, 11 людей, серед яких є діти, були поранені.

Підрозділи ЗС Туреччини та Сирійської національної армії звільнили Аль-Баб від терористичного укруповання ІДІЛ у лютому 2017 року в рамках операції «Щит Євфрату». Цю операцію було розпочато в серпні 2016 року і закінчено в березні 2017 року з метою усунення присутності терористичних організацій вздовж турецького кордону.

Фото: rfsmediaoffice.com