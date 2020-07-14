У Сирії напали на турецько-російський конвой

Під час 21-го спільного патрулювання в сирійській провінції Ідліб було здійснено спробу підриву автівок конвою по маршруту їхнього слідування.

Про це повідомляє міноборони Туреччини на офіційному сайті.

«Частково пошкоджено два транспортні засоби конвою, людських втрат не було», - повідомили в міністерстві.

У заяві повідомляється про напад терористів, але не вказується, хто саме здійснив спробу підірвати конвой. Міністерство також наголошує на тому, що попри напад, патрулювання буде продовжуватися із вжиттям необхідних заходів безпеки.

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Як повідомлялося, про спільне турецько-російське патрулювання по трасі М4 в сирійському Ідлібі було домовлено на початку березня, під час візиту президента Туреччини до Москви.