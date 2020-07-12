Берлін вітає продовження сирійської резолюції й обіцяє допомогу

У Німеччині привітали продовження напередодні в Нью-Йорку прикордонної гуманітарної допомоги до Сирії та повідомили о нових сумах власної допомоги країні.

Про це заявив міністр головуючої у РБ ООН Німеччини та один з ініціаторів документу Гайко Маас.

«Мені полегшало через те, що резолюцію щодо прикордонної гуманітарної допомоги Сирії було продовжено. Те, що Рада Безпеки нарешті погодилася на нашу компромісну пропозицію, є хорошою новиною для мільйонів сирійських чоловіків, жінок та дітей», - заявив німецький міністр.

Він нагадав, що ФРН як один зі співавторів проєкту резолюції, наполегливо боролася за цей результат разом із Бельгією, проводячи складні переговори з усіма членами РБ ООН. Німецька делегація керувалася гуманітарними міркуваннями та потребами організацій, якій надають поміч на місці. Такими ж міркуваннями керувалася «переважна більшість членів Ради Безпеки», зауважив Маас. Врешті-решт авторами проєкту резолюції було запропоновано компроміс для підтримки механізму транскордонної гуманітарної допомоги.

«Ми не можемо і не хочемо приховувати той факт, що вважали б за потрібне більший доступ», - додав Маас.

За його словами, Німеччина буде продовжували допомагати жертвам війни в Сирії та сусідніх країнах. У 2020 році ФРН знову зробить істотний внесок гумдопомоги як один з найбільших її донорів із загальним зобов’язанням в 1,6 мільярда євро.

«Ми продовжимо працювати над гуманітарним доступом, щоб допомога дісталася тим, хто її потребує», - попередив дипломат.

Як повідомлялося, раніше цього тижня Росія і Китай провалили німецько-бельгійський проєкт, скориставшись своїм правом вето.

Строк дії Резолюції 2165 РБ ООН від 2014 року, яка створювали умови для трансграничної допомоги через два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Туреччиною, спливав 10 липня.