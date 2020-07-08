Берлін намагається розв'язати проблему доставки гумдопомоги в Сирію

Берлін намагатиметься розв'язати проблему доставки гуманітарної допомоги в Сирію через турецький кордон.

Про це заявив на брифінгу в Берліні 8 липня представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми намагатимемося використати цей час, який залишається до п’ятниці (10 липня), щоб працювати над пошуком рішення з усіма задіяними сторонами у Раді безпеки та з гуманітарними організаціями на місцях», - сказав Бургер.

Як повідомлялося, напередодні Росія і Китай ветували запропонований Німеччиною і Бельгією проєкт резолюції РБ ООН щодо продовження транскордонних операцій з доставки гуманітарної допомоги Сирії через два контрольно-пропускні пункти на кордоні з Туреччиною.

«Результати голосування в Нью-Йорку вчора не стали зовсім неочікуваними. Не є таємницею, що деякі країни, особливо, Росія, постійно ставляться критично до Резолюції», - заважив дипломат, додавши, що німецька сторона шукатиме компроміс.

Він згадав Резолюцію 2165 РБ ООН від 2014 року, яка створювала умови для транскордонної допомоги. Наразі це рішення потребує продовження, оскільки строк його дії завершується 10 липня.

Бургер нагадав, що в Сирії близько 2,8 млн людей залежать від гуманітарної допомоги.

«Сирійський режим у районах, які знаходяться під його контролем, а також в інших, перешкоджає наданню громадянам гуманітарної допомоги», - сказав дипломат.

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