Для допомоги сирійським біженцям зібрали майже €7 мільярдів

Під час Брюссельської конференції, присвяченій ситуації в Сирії, вдалося зібрати майже 7 мільярдів євро для допомоги біженцям, а також країнам, які їх приймають.

Захід відбувся 30 червня під егідою ЄС та у взаємодії з ООН, повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Представники 80 країн та міжнародних організацій зібрали 6,9 мільярда євро для допомоги сирійським біженцям у 2020 році та на наступні роки. Євросоюз надав 71% цієї суми, або €4,9 млрд, з яких €2,3 млрд надійшли від Єврокомісії та €2,6 млрд – від країн-членів», - зазначають у ЄК.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз залишається найбільшим донором міжнародної гуманітарної допомоги для потерпілих від війни в Сирії. З 2011 року ЄС та його члени мобілізували понад 20 мільярдів євро на допомогу переміщеним особам, а також на стабілізацію економічної ситуації як у Сирії, так і в сусідніх країнах, котрі приймають мільйони біженців, - Йорданії, Лівані та Туреччині.

Євросоюз послідовно виступає за мирне й демократичне врегулювання кризи в Сирії шляхом переговорів та внутрішнього сирійського діалогу під лідерством ООН.