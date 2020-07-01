ЄС виділив €2,3 мільярда на гуманітарну допомогу Сирії та її сусідам

Під час IV Міжнародної конференції щодо врегулювання у Сирії, яка відбулася у Брюсселі, Євросоюз виділив 2,3 млрд євро для вирішення негайних гуманітарних потреб цієї країни та її сусідів, які прийняли мільйони біженців.

Про це на пресконференції за підсумками заходу заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Гуманітарні потреби в Сирії та навколо неї залишаються величезними. Ми вдячні за солідарність країнам, що приймають сирійських біженців – Туреччині, Лівану, Йорданії та Іраку. Вони заслуговують на підтримку з боку ЄС і продовжать її отримувати. Сьогодні інституції Євросоюзу зробили внесок в сумі 2,3 млрд євро на цей та на наступний рік. Ці гроші були виділені за широкого консенсусу навколо важливості забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу (до біженців – ред.)», - зазначив Боррель.

Він підкреслив, що Брюссельська конференція стосовно Сирії стала свідченням високої уваги міжнародного співтовариства до ситуації в цій країні. У заході в режимі телеконференції взяли участь 80 держав та міжнародних організацій, а також представники міжнародної сирійської спільноти.

Унаслідок війни та гуманітарної катастрофи, які тривають уже майже 10 років, загинули пів мільйона сирійців, майже 6 мільйонів біженців опинилися за межами країни. За словами Борреля, для цілого покоління сирійської молоді війна стала єдиною «нормальність» життя, яке вони бачили.

«За цими цифрами – реальні люди. Конференція продемонструвала, що ми не забуваємо про цей конфлікт та про страждання сирійського народу. Ми надаємо міжнародну підтримку, відповідно до резолюцій ООН, яка очолює політичний процес урегулювання сирійського конфлікту. Єдиний шлях для досягнення тривалого миру – це внутрішні сирійські переговори за лідерства ООН у Женеві, але жодним чином не шлях військових операцій», - наголосив високий представник ЄС.

Він зауважив, що сирійський режим має зрозуміти необхідність повною мірою долучитися до політичних переговорів. Тільки після того, як влада змінить поведінку та припинить репресії проти народу, з'явиться змога говорити про ймовірність нормалізації в країні.

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«Зараз є спроби звинуватити міжнародні санкції у тяжкому стані сирійської економіки та у стражданнях народу Сирії. Я можу говорити про санкції ЄС. Хочу твердо наголосити, що санкції Євросоюзу не спрямовані проти цивільного населення. Не існує жодних санкцій на гуманітарну допомогу або на медичні постачання. Наші санкції спрямовані проти тих, хто чинить репресії проти сирійського народу, хто бомбить лікарні і школи та використовує хімічну зброю», - заявив Боррель.

Він додав, що участь у конференції представників громадянського суспільства Сирії дозволила генерувати нові ідеї стосовно шляхів політичного врегулювання та завершення війни. Адже саме в руках громадянського суспільства Сирії – ключі до мирного майбутнього цієї країни.

За статистичними даними, з 2011 року ЄС спільними зусиллями надав гуманітарну допомогу для Сирії та сусідніх країн на загальну суму у 20 млрд євро.