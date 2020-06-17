США запроваджують нові санкції проти режиму Асада
Про це Помпео написав у мережі Twitter.
"Сьогодні ми починаємо послідовну кампанію санкцій проти режиму Асада у відповідності з Законом Цезаря, що дозволяє застосування жорстких економічних санкцій для притягнення до відповідальності режиму Асада та його прибічників за їх жорстокі дії проти сирійського народу", - написав Помпео.
Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу прийняла у четвер рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня 2021 року.
Санкції проти Сирії були запроваджені 2011 року у відповідь на жорстокі репресії режиму Сирії проти цивільного населення. Обмеження, зокрема, забороняють імпорт нафти та обмежують інвестиції, заморожують активи Центробанку Сирії, які знаходяться на території ЄС, запроваджують заборону на експорт обладнання та технологій, які можуть бути використані для репресій або для контролю над засобами комунікації, включаючи інтернет та телефонний зв'язок.