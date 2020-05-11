Amnesty заявляє про авіаудари Росії та сил Асада по школах і лікарнях

Сирійські урядові війська та їхні російські союзники цілеспрямовано завдають у Сирії ударів із землі та повітря по школах та лікарнях.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International, що доступний на її сайті.

«На підставі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками та перехопленого радіозв'язку літаків Amnesty International зафіксувала незаконні напади сирійських урядових та російських сил на лікарні та школи в районі Ідліба та західного Алеппо, що провокують гуманітарну кризу. Дослідження також показує, що в роботу гуманітарних організацій втручалася Хаят Тахрір аль-Шам - найбільша коаліція збройних формувань на північному заході. Цивільне місцеве населення знаходиться під загрозою, якщо важливий механізм ООН щодо надання гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною не буде поновлений. Рада Безпеки ООН повинна гарантувати, щоб цей механізм залишався», - йдеться у повідомленні.

У період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів зачинилися, у двох випадках сирійські урядові сили використали заборонені у світі бочкові бомби.

Як зазначає Amnesty International, напади на школи та лікарні - це «серйозне порушення міжнародного гуманітарного права», воєнні злочини та злочини проти людства.

Звіт організації ґрунтується на інтерв'ю з понад 70 особами, зокрема, свідками, біженцями, лікарями, вчителями, працівниками ООН тощо.

Як відомо, Росія підтримує режим сирійського президента Башара Асада. Російська військова авіація почала завдавати ударів по позиціях повстанців у вересні 2015 року, за її підтримки сирійським урядовим військам вдалося відбити кілька стратегічно важливих регіонів Сирії.

Фото: rfsmediaoffice.com