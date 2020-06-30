Берлін дає Сирії та її сусідам понад €1,5 мільярда

З метою покращення гуманітарної ситуації сирійців на їх батьківщині та в сусідніх країнах Німеччина виділяє понад півтора мільярда євро.

Про це оголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у відеозверненні до учасників донорської конференції, яку проводить 30 червня Брюссель.

«Німеччина надасть загалом 1,584 млрд євро для населення в Сирії та регіоні, який постраждав від кризи. Німеччина прагне покращити доступ гуманітарних організацій для надання допомоги», - заявив міністр.

За його словами, світ не повинен відводити очі від того, що відбувається в Сирії, не може залишити сирійський народ на самоті. Життя мільйонів людей залежить від поставок допомоги в країну через Туреччину та Ірак. Міжнародна спільнота має підтримувати сусідні країни, які надають притулок переважній більшості сирійських біженців і заслуговують на міжнародну солідарність, додав він.

Читайте також: Євросоюз на рік продовжив санкції проти режиму у Сирії

Ті, хто веде війну в Сирії, повинні припинити воювати, підкреслив Маас. Політичний процес під керівництвом Організації Об'єднаних Націй залишається єдиним шансом забезпечити стійку стабільність. Але справжнє примирення також означає припинення безкарності за воєнні злочини. Тому Німеччина продовжуватиме працювати над забезпеченням справедливості. Маас згадав, що наразі у Вищому регіональному суді Кобленца проходить перший у світі кримінальний процес за тортури проти громадянина Сирії, який намагався сховатися в ФРН від правосуддя під виглядом біженця.