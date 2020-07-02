В Україні засудили іноземців, які переправляли найманців "ІДІЛ" у Сирію та Ірак
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора судом до 10 років і 3 місяців позбавлення волі засуджено двох іноземців, які налагодили канал переправлення бойовиків-терористів до Сирії та Іраку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час досудового слідства встановлено, що двоє уродженців однієї із закавказьких країн створили у Харківській області пункт переправлення найманців для міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". Зловмисники у 2013-2015 роках "приймали" учасників "ІДІЛ" з республік Північного Кавказу РФ, країн Закавказзя та Центральної Азії. Потім вони транзитом через Україну направляли їх до сирійсько-іракської зони для участі у бойових діях на боці "ІДІЛ". Спільники також забезпечували їх фінансами, житлом та документами для виїзду.
Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники постійно координували свої дії з керівниками "Ісламської держави", які перебували у Туреччині та Сирії. Зловмисники регулярно одержували від них фінансову та іншу допомогу для підтримки терористичної діяльності.
Співробітники СБУ також встановили, що у жовтні 2013 року засудженні надали фінансову та матеріальну підтримку бойовику для підготовки та вчинення терористичного акту на території однієї з країн Центральної Азії.
За інформацією пресслужби, під час обшуків за місцями проживання засуджених та в їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили символіку терористичної організації "Ісламська Держава", гранати, вибухові речовини, електродетонатори, короткоствольну вогнепальну зброю та боєприпаси. Також виявлено велику кількість бланків водійських прав і паспортів громадян країн Центральної Азії, РФ, Європейського Союзу та України, обладнання для виготовлення підроблених печаток і штампів, диски з фотографіями бойовиків, що використовувались для виготовлення підроблених документів, платіжні картки банків різних держав.
У ході судового розгляду матеріалів кримінального провадження задокументована СБ України протиправна діяльність іноземців знайшла своє повне підтвердження. За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними, зокрема за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.