Україна екстрадувала до Грузії члена "ІДІЛ"

Правоохоронним органам Грузії передано члена терористичної організації «Ісламська держава», який торік у листопаді був затриманий на Київщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації «Ісламська держава», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» входив до керівної ланки «ІДІЛ» і перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу.

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Улітку 2018 року терорист незаконно, з підробним паспортом прибув в Україну.

Українська спецслужба затримала його 12 листопада 2019 року в столичному регіоні.