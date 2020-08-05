У результаті вибуху в Лівані загинули щонайменше сотня людей

Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейрут 4 серпня зросла щонайменше до 100.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Daily Star.

За словами мера міста Марвана Абуда, наразі рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів.

Зазначається, що через великий масштаб катастрофи лікарні не мають більше можливості допомагати постраждалим у медзакладах, тому деяким пораненим медична допомога надається на вулицях і парках столиці Лівану.

За попередніми підрахунками, вартість збитків вимірюється вже у сотнях мільйонів доларів США.

Раніше повідомлялося про 78 загиблих і понад чотири тисячі постраждалих.

4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Декілька кварталів міста повністю зруйновані.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.