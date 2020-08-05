Вибухи в Бейруті: Влада назвала ймовірну причину, в місті можуть ввести НС

Вища рада оборони Лівану рекомендує оголосити Бейрут містом, що постраждало від стихійного лиха і ввести двотижневий надзвичайний стан.

Про це передає Укрінформ з посиланням на "Дзеркало Тижня".

Збройним силам також хочуть доручити взяти відповідальність за забезпечення безпеки країни.

Тим часом міністр внутрішніх справ Лівану повідомив, що ймовірною причиною серії вибухів в порту ліванської столиці є вибухонебезпечні матеріали, які зберігалися в порту останні 7 років.

Місцевий телеканал LBCI повідомив, що в сховищі порту Бейрута було до 2700 тонн амонію.

Імпортери пшениці побоюються, що вибух у вівторок в порту Бейрута може мати довгострокові наслідки для нестабільної продовольчої безпеки Лівану. Країна, яка імпортує до 80 відсотків своїх потреб у продовольстві, особливо залежить від імпортної м'якої пшениці, з якої роблять пшеничні коржі. Тільки 16,9 відсотка постачань пшениці до Лівану вирощується на місцевому рівні, що робить найбільший порт Бейрута важливим канатом життя для країни.

В результаті вибуху були пошкоджені два судна, які розвантажували пшеницю, а також портові споруди для розвантаження товарів і обладнання всередині силососховищ. За попередніми даними, 15 000 тонн пшениці, що зберігається в бункерах в порту, будуть непридатні для споживання після вибуху.

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Нагадаємо: станом на ніч, 5 серпня, кількість жертв вибухів в Бейруті збільшилася до 70, також повідомляється про понад три тисячі постраждалих. Гуманітарну допомогу країні висловили готовність надати Саудівська Аравія, Кувейт, Ізраїль і країни Перської затоки.