Від вибуху в Бейруті постраждали миротворці ООН та їх корабель

В результаті потужного вибуху в порту Бейрута отримали поранення миротворці Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй в Лівані (UNIFIL).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Як зазначається, постраждали миротворці військово-морського підрозділу, деякі з них отримали серйозні поранення. Їх доставляють до лікарень.

Повідомляється, що отримав пошкодження і корабель морської оперативної групи UNIFIL.

Повною мірою масштаб втрат поки не з'ясований.

Нагадаємо: в столиці Лівану, в районі порту, у вівторок увечері прогримів потужний вибух. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, 50 людей загинули та щонайменше 2750 постраждали.

Офіційної інформації щодо причин інциденту поки не було, але представники влади припускають, що вибухнути могли конфісковані вибухонебезпечні матеріали, які зберігалися на складі. Директор ліванської митниці заявив, що вибухнули "нітрати".