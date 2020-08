Вибухи в Бейруті: загинули щонайменше 50 осіб, близько 3 тисяч постраждали

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Хасан Хамад, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Тим часом видання Al Jazeera пише, що серед загиблих — лідер ліванської національної партії "Аль-Катаїб" Назар Наджар’ян, а серед постраждалих — дружина і дочка прем’єр-міністра країни Хасана Діаба.

Нагадаємо: раніше у столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух у порту. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши будівлі та автомобілі.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o