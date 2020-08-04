Вибухи в Бейруті: загинули щонайменше 50 осіб, близько 3 тисяч постраждали

Вибухи в Бейруті: загинули щонайменше 50 осіб, близько 3 тисяч постраждали

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Укрінформ
Внаслідок потужних вибухів у вівторок ввечері в столиці Лівану — Бейруті — щонайменше 50 осіб загинули та близько 3 тисяч постраждали.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Хасан Хамад, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Тим часом видання Al Jazeera пише, що серед загиблих — лідер ліванської національної партії "Аль-Катаїб" Назар Наджар’ян, а серед постраждалих — дружина і дочка прем’єр-міністра країни Хасана Діаба. 

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Нагадаємо: раніше у столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух у порту. Вибухова хвиля поширилася в центрі міста й передмісті, пошкодивши будівлі та автомобілі.

Міністр внутрішніх справ Лівану повідомив, що в порту на складах зберігалася аміачна селітра і саме вона стала причиною вибуху.

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Місцеві лікарні наразі переповнені постраждалими.

Фото: Anwar Amro/AFP

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