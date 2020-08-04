Президент висловив співчуття через вибухи в Бейруті

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що сталися в Лівані ввечері 4 серпня.

Про це Глава держави написав у своєму Twitter.

"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", – ідеться в повідомленні.

Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

За останньою інформацією, щонайменше 30 людей загинули внаслідок двох вибухів, що сталися в порту столиці Лівану Бейрута. Число поранених становить понад 2500.

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Причиною трагедії могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує "Радіо Свобода".

"Очевидно, там був склад, що містив матеріали, конфісковані багато років тому, і, як виглядає, це був дуже вибухонебезпечний матеріал", – заявив Аббас Ібрагім, додавши, що розслідування щодо вибухів буде розпочато.

WATCH: Aftermath of the explosion in Beirut pic.twitter.com/7y8TRDHVbK — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

Президент Лівану Мішель Аун скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Прем’єр-міністр Хасан Діаб попросив дружні країни надати допомогу.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.

Фото: Офіс Президента