Президент висловив співчуття через вибухи в Бейруті

Про це Глава держави написав у своєму Twitter.

"Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", – ідеться в повідомленні.

За останньою інформацією, щонайменше 30 людей загинули внаслідок двох вибухів, що сталися в порту столиці Лівану Бейрута. Число поранених становить понад 2500.

Причиною трагедії могли стати вибухові матеріали, конфісковані багато років тому, припустив голова спецслужби Лівану Аббас Ібрагім, якого цитує "Радіо Свобода".

"Очевидно, там був склад, що містив матеріали, конфісковані багато років тому, і, як виглядає, це був дуже вибухонебезпечний матеріал", – заявив Аббас Ібрагім, додавши, що розслідування щодо вибухів буде розпочато.

WATCH: Aftermath of the explosion in Beirut pic.twitter.com/7y8TRDHVbK