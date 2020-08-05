Вибух у Бейруті відчули на Кіпрі — за 250 км від узбережжя Лівану

Потужний вибух, який стався у вівторок у Бейруті, відчули на Кіпрі.

Про це повідомив Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр (ЄССЦ) у Твіттер, передає Укрінформ.

«Ми отримали низку повідомлень з Кіпру за 250 км (від узбережжя Лівану – ред.), які, ймовірно, пов'язані з цим вибухом, повідомляють про шум та гуркотіння вікон", - йдеться у дописі.

Вибух відчули, зокрема, у Лімассолі та Нікосії, пише CNN.

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Міністр закордонних справ Кіпру Нікос Хрістодулідіс також заявив, що перебуває на зв’язку з ліванським урядом і повідомив про негайну готовність Кіпру надати допомогу Лівану.

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Як повідомляв Укрінформ, у ліванській столиці внаслідок потужного вибуху в порту загинули щонайменше 78 людей, ще близько 4 тисяч людей зазнали поранень. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА