Два українських корабля могли постраждати в результаті вибуху в порту Бейрута

Про це в Twitter повідомив співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Два українських корабля MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Ці судна не були джерелом чогось вибухонебезпечного, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули та погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

ОК, had a closer look at Mariupol, Ukraine. Seems to be grain silos. These vessels weren't the source of anything explosive other than that they most likely blew up and made things worse. pic.twitter.com/OKS1K5QpHn