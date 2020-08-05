Два українських корабля могли постраждати в результаті вибуху в порту Бейрута

У порту столиці Лівану, де сталася серія потужних вибухів, перебували судна з українського Маріуполя.

Про це в Twitter повідомив співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Два українських корабля MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Ці судна не були джерелом чогось вибухонебезпечного, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули та погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

ОК, had a closer look at Mariupol, Ukraine. Seems to be grain silos. These vessels weren't the source of anything explosive other than that they most likely blew up and made things worse. pic.twitter.com/OKS1K5QpHn — Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020

Перед цим він зазначив, що всього в порту Бейрута могли постраждати п'ять суден.

Data from @MarineTraffic shows that possibly up to 5 vessels (with AIS transponders aboard them) may have been impacted. The first blast occurred at 18:06 local time, and final one just 4 minutes later. pic.twitter.com/w8UwdCtcj1 — Sam (@Samir_Madani) August 4, 2020

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Нагадаємо: кілька потужних вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 73 особи загинули та понад 3 тисяч отримали поранення.

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