Два українських корабля могли постраждати в результаті вибуху в порту Бейрута

Два українських корабля могли постраждати в результаті вибуху в порту Бейрута

Укрінформ
У порту столиці Лівану, де сталася серія потужних вибухів, перебували судна з українського Маріуполя.

Про це в Twitter повідомив співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Два українських корабля MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Ці судна не були джерелом чогось вибухонебезпечного, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули та погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

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Перед цим він зазначив, що всього в порту Бейрута могли постраждати п'ять суден.

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Нагадаємо: кілька потужних вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру. За попередніми даними, 73 особи загинули та понад 3 тисяч отримали поранення.

Фото: getty images

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