В МЗС поки немає інформації щодо постраждалих українців під час вибуху в Бейруті

Поки немає інформації, що серед постраждалих унаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

"Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання", - написав міністр.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Читайте також: Президент висловив співчуття через вибухи в Бейруті

Як раніше повідомляв Укрінформ, кілька годин тому в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи. За попередньою оцінкою вони забрали життя щонайменше 50 осіб, ще близько 3 тисяч отримали поранення.