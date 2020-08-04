В МЗС поки немає інформації щодо постраждалих українців під час вибуху в Бейруті

В МЗС поки немає інформації щодо постраждалих українців під час вибуху в Бейруті

Укрінформ
Поки немає інформації, що серед постраждалих унаслідок вибуху в столиці Лівану могли бути громадяни України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Глава МЗС побажав якнайшвидшого одужання постраждалим під час вибуху в порту.

"Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання", - написав міністр.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, кілька годин тому в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи. За попередньою оцінкою вони забрали життя щонайменше 50 осіб, ще близько 3 тисяч отримали поранення.

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