Вибухи у Бейруті забрали життя 73 осіб, поранених понад 3700 – МОЗ Лівану
Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на міністра охорони здоров’я Лівану.
UPDATE: Death toll from Beirut explosion rises to 73, more than 3,700 injured - AJ/MTV— BNO News (@BNONews) August 4, 2020
За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.
Can’t stress enough how carastrophic the destruction of the port of #Beirut is to #Lebanon.— Sarah Abdallah (@sahouraxo) August 4, 2020
It is Lebanon’s central economic lifeline.
Lebanon is almost entirely dependent on imports
Without the port, there will be food and medicine shortages—amid an already collapsing economy pic.twitter.com/NKxjwv9rKK
Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.
Huge explosion in Beirut pic.twitter.com/nkBaBOp78y— Rana M. Harbi (@RanaHarbi) August 4, 2020
Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.
Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.