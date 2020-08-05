Вибухи у Бейруті забрали життя 73 осіб, поранених понад 3700 – МОЗ Лівану

Кількість загиблих унаслідок вибухів у Бейруті сягнуло 73 осіб, поранень зазнали понад 3700 тисяч людей.

Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на міністра охорони здоров’я Лівану.

UPDATE: Death toll from Beirut explosion rises to 73, more than 3,700 injured - AJ/MTV — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

Can’t stress enough how carastrophic the destruction of the port of #Beirut is to #Lebanon.



It is Lebanon’s central economic lifeline.



Lebanon is almost entirely dependent on imports



Without the port, there will be food and medicine shortages—amid an already collapsing economy pic.twitter.com/NKxjwv9rKK — Sarah Abdallah (@sahouraxo) August 4, 2020

Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.

Huge explosion in Beirut pic.twitter.com/nkBaBOp78y — Rana M. Harbi (@RanaHarbi) August 4, 2020

Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.