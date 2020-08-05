Вибухи у Бейруті забрали життя 73 осіб, поранених понад 3700 – МОЗ Лівану

Вибухи у Бейруті забрали життя 73 осіб, поранених понад 3700 – МОЗ Лівану

Фото, відео
Укрінформ
Кількість загиблих унаслідок вибухів у Бейруті сягнуло 73 осіб, поранень зазнали понад 3700 тисяч людей.

Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на міністра охорони здоров’я Лівану.

За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

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Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.

Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.

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