Вибухи у Бейруті забрали життя 73 осіб, поранених понад 3700 – МОЗ Лівану

Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на міністра охорони здоров’я Лівану.

За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

Can’t stress enough how carastrophic the destruction of the port of #Beirut is to #Lebanon.



It is Lebanon’s central economic lifeline.



Lebanon is almost entirely dependent on imports



Without the port, there will be food and medicine shortages—amid an already collapsing economy