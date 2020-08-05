Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 78

У ліванській столиці внаслідок потужного вибуху в порту загинули щонайменше 78 людей, ще близько 4 тисяч людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Хамада Хасана, щонайменше 78 людей наразі стали жертвами вибуху в Бейруті, який стався у вівторок у портовій частині міста. Число загиблих може збільшуватися в процесі пошукових робіт.

Раніше повідомлялося про 73 жертви.

За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру вибухів і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.

Наразі ще остаточно не з’ясовано, що саме спричинило детонацію.

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Прем’єр-міністр Лівану заявив, що розслідування зосередиться на 2750 тоннах вибухонебезпечних нітратів, які лежали в портових складах протягом 6 років.

Також глава ліванського уряду попросив дружні країни про допомогу.

Як повідомлялося, 4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Декілька кварталів міста повністю зруйновані.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: АА