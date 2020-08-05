Кількість жертв вибуху в Бейруті зросла до 78
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.
За словами міністра охорони здоров'я Лівану Хамада Хасана, щонайменше 78 людей наразі стали жертвами вибуху в Бейруті, який стався у вівторок у портовій частині міста. Число загиблих може збільшуватися в процесі пошукових робіт.
Раніше повідомлялося про 73 жертви.
За даними ліванського Червоного Хреста, багато людей перебували поблизу епіцентру вибухів і в будинках, пошкоджених унаслідок вибухів.
Наразі ще остаточно не з’ясовано, що саме спричинило детонацію.
Прем’єр-міністр Лівану заявив, що розслідування зосередиться на 2750 тоннах вибухонебезпечних нітратів, які лежали в портових складах протягом 6 років.
Також глава ліванського уряду попросив дружні країни про допомогу.
Як повідомлялося, 4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Декілька кварталів міста повністю зруйновані.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
Фото: АА