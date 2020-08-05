Українці з Бейрута розповіли деталі про потужний вибух

Українці, які живуть у столиці Лівану, розповіли, що там зараз відбувається.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "The Бабель" та Громадське.

Христина Маренкова, яка перебуває в Бейруті, наголосила, що влада Лівану досі не звернулася до народу. До того ж, за її словами, не було жодних офіційних рекомендацій у зв'язку з вибухом.

Натомість посольство США, за словами жінки, вже звернулося до своїх громадян. Американців просять триматися якомога далі від епіцентру вибуху, аби не вдихати повітря звідти.

"У нас одразу обірвався ліфт, (вибухова - ред.) хвиля пройшла, і затрясся будинок... Я живу на шостому поверсі. Потім все це затихло, будинок перестав хитатися, але вибухнуло вдруге, і вибуховою хвилею вибило всі вікна. Усі вікна винесло, усе зруйновано. Дуже багато людей поранені просто склом, уламками", - розповіла жінка.

Українка та студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата, яка перебувала за 5 кілометрів від місця події, розповіла, що спочатку всі подумали, що "відбулась атака Ізраїлю".

"Будинок почав хитатись як від землетрусу та одразу пролунав другий потужний вибух, який заглушив вуха, а далі паніка, посипались вікна у сусідів. Перша думка — атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту", — розповіла українка про момент вибуху.

Додає, що одразу у новинах з’явилося кілька версій того, що сталося. Люди тікали та намагалися триматися на безпечній відстані від місця вибуху.

Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.

Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.