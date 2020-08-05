Прем'єр Лівану пообіцяв розкрити подробиці про склад у порту, де стався вибух

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб заявив, що відповідальних за вибух в столиці країни Бейрут буде покарано, а влада розкриє всі факти про "небезпечний склад" в порту міста, де стався вибух.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Глава Головного управління загальної безпеки Лівану генерал Аббас Ібрагім заявив, що в порту Бейрута, де стався вибух, знаходився склад конфіскованих вибухонебезпечних матеріалів. Прем'єр-міністр у своєму телезверненні зазначив, що "небезпечний склад" знаходився в порту з 2014 року та пообіцяв розкрити всі факти, що стосуються цього складу.

Наразі вже відомо, що на складі упродовж останніх шести років зберігалися 2,750 тонн нітрату амонію.

Нагадаємо: у вівторок, 4 серпня, в районі порту Бейрута — столиці Лівану — прогримів потужний вибух. В результаті загинули щонайменш 50 осіб, понад 3 тисячі постраждали.

За даними ЗМІ, лікарні не справляються з кількістю постраждалих і відмовляються приймати поранених через те, що переповнені.