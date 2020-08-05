У Міноборони США заявили, що ознак атаки на Бейрут немає — CNN

Чиновники Міноборони США кажуть, що немає ніяких ознак нападу на Бейрут, про що раніше заявляв президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN.

Три чиновники департаменту оборони сказали, що не знають, про що говорить президент.

Один з них зазначив, що якби такі ознаки були, то це викликало б автоматичне посилення захисту американських військ і майна США в регіоні. Однак наразі нічого подібного не відбувається.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що учорашній вибух в ліванському Бейруті, швидше за все, є результатом атаки та вибуху бомби.

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