Трамп назвав вибух в Бейруті "нападом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав від американських військових дані щодо того, що вибух у Бейруті "не був виробничим".

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі у вівторок, 4 серпня, передає Укрінформ.

"Я зустрічався з деякими з наших генералів, і їх інтуїція підказала, що це не було чимось на зразок виробничого вибуху. За їх словами, вибух в Бейруті схожий на напад. Це була якась бомба", — заявив президент США.

Він також зазначив, що США готові допомогти Лівану.

Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.

Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.

Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.

Фото: Білий дім