Трамп назвав вибух в Бейруті "нападом"
Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі у вівторок, 4 серпня, передає Укрінформ.
"Я зустрічався з деякими з наших генералів, і їх інтуїція підказала, що це не було чимось на зразок виробничого вибуху. За їх словами, вибух в Бейруті схожий на напад. Це була якась бомба", — заявив президент США.
Він також зазначив, що США готові допомогти Лівану.
Нагадаємо: два потужних вибухи сталися ввечері 4 серпня в порту Бейрута.
Прем’єр-міністр країни Хасан Діаб попросив "дружні країни" надати допомогу. Таку допомогу вже запропонували Туреччина та Франція. Також про готовність допомогти заявив Ізраїль, хоча ця країна перебуває в дуже напружених відносинах із Ліваном, де значний вплив на владу має угруповання "Хезболла", яке в Ізраїлі вважають терористичним.
Середа, 5 серпня, оголошена днем жалоби в Лівані.
Фото: Білий дім