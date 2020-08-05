Бейрут оголосили зоною лиха й запровадили надзвичайний стан

Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха та ввела режим надзвичайного стану після двох потужних вибухів у порту столиці у вівторок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Засідання ради проходило під головуванням президента Лівану Мішеля Ауна. Як зазначається, режим надзвичайного стану у країні діятиме протягом двох тижнів.

Також Мішель Аун оголосив триденний траур за загиблими. Крім того, за його словами, уряд виділить понад $65 мільйонів екстрених коштів на допомогу і подолання наслідків після вибухів, пише The Telegraph.

За словами керівника ліванського Червоного Хреста, кількість загиблих у результаті потужних вибухів у Бейруті перевищила 100.

На даний момент Червоний Хрест Лівану допомогає вивозити жертви та постраждалих з місця інциденту, оскільки лікарні міста переповнені.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Декілька кварталів міста повністю зруйновані.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Раніше повідомлялося про 78 загиблих і понад чотири тисячі постраждалих.

Фото: AA