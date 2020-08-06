Вибух у Бейруті: селітра з російського судна призначалася для заводу вибухівки в Мозамбіку

Аміачна селітра, яка була конфіскована з російського судна «Росус» і вибухнула в порту Бейрута, призначалася для заводу з виробництва промислової вибухівки в Мозамбіку.

Як повідомляє Укрінформ, це випливає з документів на вантаж, які надав «Медіазоні» колишній капітан судна Борис Прокошев.

«2750 тонн аміачної селітри, що вибухнули в порту ліванської столиці Бейрута, перевозилися з Грузії в Мозамбік для компанії з виробництва промислових вибухових речовин», - йдеться в повідомленні.

Прокошев надав виданню копію коносамента (документ, що видається перевізником вантажу власнику вантажу і засвідчує право власності), підписаного в Грузії 23 вересня 2013 року тодішнім капітаном «Росуса» В'ячеславом Абакумовим.

У документі постачальником вантажу названо акціонерне товариство «Руставі Азот», одержувачем - міжнародний банк Мозамбіку. При цьому в графі «Повідомити про прибуття» разом з адресою зазначено підприємство з Мозамбіку Fabrica de Explosivos. У цій графі зазвичай вказують сторону, яка займається митним оформленням і далі розпоряджається вантажем.

Fabrica de Explosivos - виробник вибухівки для комерційних цілей, зокрема, будівництва. Компанія випускає, в тому числі, вибухові речовини на основі аміачної селітри. Крім Мозамбіку, Fabrica de Explosivos працює в Замбії, Демократичній республіці Конго і Малаві.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в результаті потужних вибухів у порту Бейрута загинуло 135 осіб, ще близько 5 тис. отримали травми. Крім того, рятувальники розшукують ще більш як сто осіб, які зникли безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань більш як 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої домівки.

Судно належало російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну. Борис Прокошев був капітаном «Росуса» під час плавання з Грузії в Мозамбік у 2014-му. Після того, як суховантажне судно заарештували в Бейруті, Прокошев і ще кілька членів екіпажу майже рік не могли повернутися на батьківщину.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що шкода від вибуху в порту може зрости до 15 мільярдів доларів.

фото: АА