Вибухи в Бейруті: влада допускає, що збитки можуть вирости до $15 мільярдів

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху у порту можуть збільшитись до 15 мільярдів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Al Hadath.

Губернатор також зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою.

Раніше Аббуд оцінював збитки на суму до 5 мільярдів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. зазнали ушкоджень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 т нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Унаслідок руйнувань понад 300 тисяч мешканців Бейрута вимушені залишити свої домівки.

Фото: АА