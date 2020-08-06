Вибухи у Бейруті: митниця кілька разів вимагала прибрати небезпечний вантаж із порту

Голова митниці Лівану Бадрі Дахер заявив, що неодноразово попереджав судові органи країни про небезпечні речовини, які зберігаються в порту Бейрута.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на ліванський канал LBC.

Дахер заявив, що надіслав шість доповідних записок чиновникам судових органів, де попереджав, що цей вантаж становить небезпеку для населення, і його треба перемістити з порту.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня внаслідок потужних вибухів у порту Бейрута загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. зазнали ушкоджень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 т нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Унаслідок руйнувань понад 300 тисяч мешканців Бейрута вимушені залишити свої домівки.

За попередньою оцінкою, вибухи завдали збитків на суму від 3 до 5 мільярдів доларів.

Фото: AA