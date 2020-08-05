Учені розрахували силу вибуху в Бейруті: 10% потужності ядерного удару по Хіросімі

Аналіз відеозаписів вибуху в Бейруті дозволив зробити попередній висновок про його силу - вона дорівнює 10% потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Команда фахівців із Шеффілдського університету (Велика Британія) розрахувала, що сила вибухів дорівнювала 1-1,5 тис. тонн тротилу – це приблизний еквівалент однієї десятої вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в серпні 1945 року.

Професор Енді Тіас, який керував розрахунками, зазначив: "Це, безперечно, один з найпотужніших неядерних вибухів в історії".

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута внаслідок потужних вибухів загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. зазнали ушкоджень. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто людей, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 т нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Фото: AA