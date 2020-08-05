Вибух у Бейруті: капітан розповів, що власник-росіянин кинув судно напризволяще у 2013 році

Капітан судна, вантаж якого вибухнув у порту Бейрута, Борис Прокошев звертався за допомогою в консульство Росії, але не отримав її.

Як передає Укрінформ, про це Прокошев розповів проєкту «Сибирь.Реалии».

«Консульство (Росії, - ред.) мені сказало: що ти хочеш, щоб Путін надіслав спецназ, щоб тебе тут боєм звільняли? Вони могли б найняти адвоката, подати в суд. Але нічого не зробили. У підсумку ми самі продали паливо і найняли адвоката. Він подав до суду на владу Лівану, вони ж не мали права нас тримати, у нас навіть і контракти вже закінчилися. І через суд нам дозволили виїхати», - сказав Покрошев.

За його словами, господар судна росіянин Ігор Гречушкін кинув судно з вантажем і екіпажем на свавілля долі після того, як з Бейрута «Росус» не випустили через несплату портових зборів. При цьому власник судна не виконав зобов'язання як з перевезення вантажу аміачної селітри за маршрутом Грузія (Батумі) - Мозамбік, так і перед командою, якій заборгував суми із зарплати в десятки тисяч доларів. Єдине, що зробив Гречушкін - оплатив команді «Росуса» квиток Бейрут-Одеса, коли Ліван дав дозвіл на виїзд.

За словами Покрошева, «Росус», залишившись без нагляду, затонув 2-3 роки тому. Також після відбуття команди, вантаж аміачної селітри «вивантажили на склад (у Бейруті, - ред.), під відповідальність Міністерства транспорту (мабуть, Лівану, - ред.)».

Сам Покрошев - громадянин Росії, однак має посвідку на проживання в Україні і на момент найму капітаном на «Росус» у 2013 році проживав в Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня у ліванській столиці Бейрут у районі порту сталися два потужні вибухи. Загинули щонайменше 100 людей, понад 4 тис. постраждали, доля сотень невідома. Кілька кварталів міста повністю зруйновані.

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За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна запропонувала Ліванській Республіці допомогу в ліквідації наслідків вибухів у Бейруті.